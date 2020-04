Esmalt tuleb veenduda, kas kummid on täis ja kas pidurid töötavad. "Kui link läheb vastu lenkstangi, siis on oht, et piduriklotsid on kulunud," selgitas Rohtla.

"Kui ratast ei ole hooaja lõpus pestud, siis oleks mõistlik ta kindlasti vee ja seebiveega üle pesta. Siis tulevad mõned vead võib olla rohkem välja," rääkis Rohtla.

Lisaks tuleb vaadata, kas jalgratta rattad on piisavalt kõvasti all kinni. Rohtla sõnul võib see probleemiks osutuda eelkõige just esimeste rataste puhul.

Veel tasub kontrollida, kas käigud töötavad. Selleks tuleb ketti pingutada ja vaadata, kas see liigub hambast välja või ei. Ketti on oluline ka õigesti hooldada. "Kõigepealt me üritame keti pealt pühkida ära tolmu ja üleliigse õli. Peale seda lisame õli. Õli tuleks panna keti siseküljele," rääkis Rohtla. Vastasel juhul võib õli sõites rattaraamile pritsida.

Lisaks tuleb veenduda, kas rattal on olemas kell ja helkurid ning siis võibki rattaga sõitma minna.