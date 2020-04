Samas teatas ettevõte, et karantiiniolukord on küll kasvatanud klientide arvu, kuid halvanud peaaegu kõik filmivõtted üle kogu maailma, kirjutas BBC.

Meelelahutuskeskkonna aktsiahind on tõusnud käesoleval aastal enam kui 30%.

Asjatundjate sõnul on Netflixi näol tegemist ühe koroonaviiruse tagajärgedest kõige vähem kahju kannatanud meediaettevõttega, kuna nende ärimudel sobitub suurepäraselt äkki kodudesse sunnitud inimestega.

Voogedastuse nõudlustase on olnud nii kõrge, et Netflix oli möödunud kuul sunnitud langetama video kvaliteedi taset Euroopas, et hõlbustada internetipakkujate tööd. Lisaks on ettevõte palganud 2000 klienditeenindajat kasvanud huviga tegelemiseks.

Kõige populaarsemad tooted Netflixis sel kevadel on olnud nende enda toodetud film "Spenser Confidential", Mark Wahlbergiga peaosas, mis on jõudnud 85 miljoni vaatajani ning dokumentaalseriaal "Tiger King", mida on vaadanud 64 miljonit inimest.

Juuni lõpuks ennustab ettevõte veel 7,5 miljoni uue kliendi lisandumist.