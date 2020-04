Von Dorpat andis välja uue loo "Vaba mõtleja"

Laul kirjutati juba eelmisel sügisel, kuid on praeguses olukorras kiiresti uue tähenduse omandanud. Ansambli liikmed loodavad, et see lugu annab praegusel keerulisel ajal kuulajatele positiivsust ja julgust ikka edasi unistada.

"Vaba mõtleja" juhatab sisse ansambel Von Dorpati järgmise loomingulise etapi. Pala annab aimu uutest muusikalistest suundadest, mille poole on bänd pärast 2018. aasta sügisel ilmunud debüütalbumit liikunud. Ansambli kõlapilt on muutunud värvilisemaks ning muusika varasemast rütmikamaks.