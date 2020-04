Andres Kuusk: 11. septembri sündmused liitsid toimetust väga

"Me olime äsja teinud nii-öelda ankrureformi – päris inimene, päris ajakirjanik eetris. Lülitused, otsestuudiod. Ma tean, et vähemalt üks konkurent ütles, et nüüd on "Aktuaalse kaameraga" kõik – teil ei ole nii palju teemasid, saade on liiga pikk," meenutas Kuusk saates "Minu ETV".

Siis juhtus aga 11. september ja uudistetoimetuse toas jälgiti pingsalt ekraane. "Esimene mõte, mis peast läbi käis, oli, et tõenäoliselt saab sellest midagi saate lõppu või keskele. See tundus kurioosum," rääkis Kuusk. "Me töötasime nendel päevadel nagu tõeline 24 tunni televisioon ja need sündmused liitsid toimetust väga."

1999. aastal kajastas Kuusk Kosovo-Makedoonia piiri lähedal olevates põgenikelaagrites toimuvat. "Need üsna kurvad ja traagilised kaadrid murdsid midagi minus ja sellest ajast on taoliste lugude jutustamine üks minu missioon," rääkis Kuusk. Seda lugu tehes sai ta esimest korda püssirohtu nuusutada.

Karjääri suurimaks saavutuseks peab Kuusk aga Eesti eesistumise kajastamist. "Sel hetkel, kui sa seisad lennujaamas ja järjest maanduvad Theresa May, Emmanuel Macroni ja kõikide Euroopa peaministrite lennukid – see on uskumatult äge tunne," kirjeldas Kuusk.

Kuusk on aastaid lubanud saadetes liiga jutukatele poliitikutele kollaseid kaarte jagada. Nüüd on tal nii kollane kui ka punane kaart päriselt taskus olemas.

"Minu ETV"

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.00.