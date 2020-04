Henrik Kalmeti stand-up'i vaatas värvikirev seltskond, kelle seas leidus ka lemmikloomi

"Mina ei saanud niivõrd seda galeriid silme ees läbi lapata, sest ma pidin oma asjaga tegelema. Aga ma olen kuulnud tagasisidet sõpradelt ja tuttavatelt, kes olid vaatamas, et sama põnev kui see etendus, või kohati isegi põnevam, oli piiluda inimeste elutubadesse. Millised inimesed vaatavad, kuidas vaatavad, mis olukorras. See on ka tegelikult selline eriolukorra teatud testament, et vaatad, mis olukorras inimesed on," rääkis Kalmet Raadio 2 saates "Hommik!"

Nii võis publiku seast leida näiteks nii dressides kui ka pidulikult riietatud inimesi. Oli neid, kes vaatasid etendust üksi, aga ka neid, kes seda mitmekesi tegid. Vaatajate seas oli isegi paar lemmiklooma.

"Ma ei teagi, kas seal taga ka inimesi oli, aga ühel ekraanil oli väga suures plaanis kass. Vaatas põhimõtteliselt nagu otse kaamerasse sisse ja tekkis küsimus, et kas ongi kassile ostetud. Võib olla seal taustal olid ka mingid inimesed, aga ei pruukinud olla," meenutas Kalmet.

Publiku seas oli ka koer, kes terve etenduse koos perenaisega erkaani ees istus. Üks meesterahvas tegi aga näiteks etenduse ajal süüa.

Kalmet lisas, et oleks valmis ekraanidele esinemist ka edaspidi tegema.