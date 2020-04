Dramamama sõitis albumi väljaandmiseks Ameerikasse bändi kitarristile külla

Esialgu tundus, et kitarristi teise maailmajakku kolimine tõi endaga bändi jaoks kaasa vaiksema aja. Joamets käis Eestis harva ja veetis siin korraga vaid nädala. "See on natuke, kas nüüd just lühike aeg, aga siis on nii palju sõpru, keda näha ja muid toimetusi," ütles bändi solist Mikk Tammepõld "Vikerhommikus". Nii jõudis bänd anda aastas vaid paar kontserti ja paar uut lugu salvestada.

"Uue plaadi sünd on suuresti juhtunud just sellel põhjusel, et Laur käis pidevalt pinda, et tulge külla mulle, tulge vaadake, kuidas siin käivad asjad," meenutas Tammepõld. Pinda käimine tasus end ära, sest lõpuks bändiliikmed talle külla läksidki ja nii jõudsid nad uue albumi väljaandmiseni.

Lugude kirjutamine käib bändil pigem lihtsalt, sest liikmetes on väga palju ühist. Vajadusel üksteise ideid ka täiendatakse ja kohendatakse. "Mina kirjutan tihti võrdlemisi lihtsakoelise seadega oma laule ja akustilisel kitarril. See mis sellest lõpuks saab, on ainult osake minu väljamõeldust," rääkis Tammepõld.

"See viimane plaat on minu silmis peitmata kujul. Igas loos on mingisugune väga tugevalt ära tuntav impulss kuskilt meie lemmikutelt," kirjeldas Tammepõld värsket albumit. Ta kinnitas ka, et uus album on Dramamama parim.