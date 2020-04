ERR-i uus veebikanal Jupiter: Mis? Miks? Kellele?

Eesti Rahvusringhäälingu uus veebikanal Jupiter avanes aadressil jupiter.err.ee kolmapäeva hommikul ja on nüüdsest vaatajatele-kuulajatele internetis kättesaadav. Palju head sisu, eestikeelne ja tasuta on ERR-i uue kanali märksõnad.

Jupiter on ERR-i uus tasuta veebikanal, mis koondab endasse parima sisu, mida ERR-il on pakkuda. Aadressilt jupiter.err.ee leiab saateid, sarju, filme, dokfilme ning audiosisu kontsertidest kuuldemängudeni. Ühtlasi on see uus kasutajasõbralik kanal ERR-i uhke arhiivi nautimiseks. Vaataja-kuulaja jaoks annab Jupiter uue võimaluse nautida pakutavat just siis, kui talle see ajaliselt sobib.

Kättesaadav 24/7

Jupiter.err.ee töötab nii arvutis, mobiilis kui ka kõigis muudes seadmetes, kus on internet. Kasutaja ees avanevad video- ja audiolehed, kus valiku teevad mugavaks teemapõhised alajaotused ja erinevad soovitused. Sisu uueneb igal nädalal uute saadete, sarjade, filmide, dokfilmide või lühisarjadega, sealjuures lisandub nii üksiksaateid kui ka terveid sarjade hooaegu, millest mõned esilinastuvad eestikeelsena esimena just Jupiteris. Ent sama palju on Jupiter kanaliks praegugi eetris olevatele saadetele, mida ajas tagasi minnes saab vaadata-kuulata soovi korral tundide kaupa.

Võiks ju küsida, miks tehti Jupiter, kui kõikidel tele- ja raadiokanalitel on ka oma kodulehed olemas. Tõepoolest, kõigil kanalitel on oma koduleheküljed, aga mis siis, kui te päris täpselt ei tea, mida vaadata või kuulata tahate? Jupiter kogub kokku parima sisu ERR-i kõigist raadio- ja telekanalitest, sealhulgas ka ERR.ee uudistest, spordist ja arhiivist ning pakendab selle mugavalt, et kasutajal oleks lihtne ülevaade saada ja valikuid teha.

Ühtlasi on Jupiter uus keskne koht, kust saab mugavalt otse kuulata ja vaadata kõiki rahvusringhäälingu raadio- ja teleprogramme, sealhulgas telekanaleid ETV, ETV2 ja ETV+ ning raadioprogramme Vikerraadio, Raadio 2, Klassikaraadio, Raadio 4 ja Raadio Tallinn.

Järjest kasvõi kümme episoodi

Jupiteris saavad kõik saated parima eetriaja, sest külastajad otsustavad, mida ja millal nad tahavad vaadata. See võib tekitada ootamatuid hitte ka nende saadete seas, mis telekanalis parimat eetriaega ei ole saanud.

Kui praegused telekanalite leheküljed ei võimalda väga hästi vaadata saateid-sarjasid hooaegade kaupa, siis Jupiter toob selles osas kaasa täiesti uued võimalused. See on Jupiteri üks tähtis eesmärk, et soovi korral saaks järjest vaadata kasvõi kümme episoodi "Tuulepealset maad" ning samanimelise filmi veel otsa.

Sama mõnus on audio poolelt näiteks tuua David Vseviovi sari "Müstiline Venemaa". Iga nädal lisandub Jupiteri uus episood, mis pühapäeviti Vikerraadios eetris käib. Aga lehel on võimalus minna lihtsa vaevaga ka näiteks aastasse 1997 ja kuulata ka selle aasta saateid. Või siis võtta ette kogu sari ning kuulata ära kõik "Müstilise Venemaa" saated. Kui äge see on!?

Raadiovaramu Jupiteris Autor/allikas: ERR

Jupiter kogub sisu kõigist kanalitest ja toimetus teeb valiku - paigutab sarjad, filmid, saated, dokid mõnusalt vaataja/kuulaja tarvis kategooriatesse. Jupiteri loob ja värskendab tiim, kus töötavad Raul Lobanov toimetajana, Richard-Erik Järvi sisu spetsialistina, Toon Vugts disainerina ning Toomas Luhats peatoimetajana. Samal ajal töötab Jupiteri tiim tihedas koostöös ERR-i hanketoimetusega, kes ostab turgudelt ja levitajatelt head hankesisu, mis tihti jõuab esimesena just Jupiteris vaatajani. Nii on juba praegu lehel vaatamiseks ETV-s näidatud menusarja "Äraostmatud" uued hooajad ja noortele mõeldud sari "Zombi Lars", mis on Jupiteri kingitus noortele koolivaheajaks. Sealjuures ei ole sari enne üheski ERR-i kanalis eetris käinud ehk tegemist on esmaesitlusega.

Lastele mõeldud sisu jõuab jätkuvalt Jupiteri sõsarlehele Lasteekraan.ee, mille hoiame lastele turvalise ja tuttava kaaslasena nagu ta on praegu. Jätkuvalt on just Lasteekraan kohaks parimatele multikatele ja lastesaadetele, aga sarjad, mis on mõeldud juba pisut suurematele, leiavad nüüd koha Jupiteris. Näiteks seesama "Zombi Lars", mis on teismelistele sobilik, kuid lastele mitte.

Jupiter loob ja areneb

Jupiteri eesmärk on kasvada suurima külastatavusega tasuta eestikeelset audiovisuaalsisu pakkuvaks veebikanaliks maailmas ning kõnetada seejuures ka noori inimesi, kellel puudub tele või raadio tarbimise harjumus lineaarkanalist. Kuigi täna avatud, on Jupiteril tulevikuks mitmeid plaane.

ERR-i nõukogu otsusega on Jupiter uus programm, ERR-i uus kanal, mis on võrdne nii Vikerraadio kui ka ETV-ga, kuigi mõistagi esimese hooga väikevend. Tulevikus plaanib Jupiter sarnaselt kõikidele teistele ERR-i kanalitele ka ise hakata looma ja tellima sisu, mis esimesena võiks jõuda Jupiteri ja seejärel teistesse ERR-i kanalitesse.

Sõbralik partnerlus kõikide ERR-i kanalite vahel on ka Jupiter põhimõte. Võidab sellest eelkõige auditoorium: vaatajad-kuulajad-lugejad. Vaatajale on ju meeldiv, et kui sügisel jõuab uus Elisaga koostöös valminud sari "Reetur" ETV ekraanile, siis iga sarja osa jääb üles ka Jupiteri. Nii saab sarja vaadata ka juhul, kui midagi vahele jääb või satute alles kolmandast episoodist lineaarkanalis "Reeturit" vaatama.

Jupiteri valikud Autor/allikas: ERR

Tänasega avalikuks muutunud Jupiter on alles alguses ja töid ning arendusi seisab ees peaaegu kaheks aastaks. Näiteks arendame Jupiteri otsekanalite võimekust, töötame soovitusmootorite kallal ja arendame sisselogivale külalisele uusi võimalusi, sh peaks varsti tekkima võimalus jätkata oma lemmiksaatega sealt, kus eelmisel vaatamisel pooleli jäid jne.

Ja veel üks oluline aspekt, miks Jupiter on unikaalne. Kõik, mis siin vaadata on, see on tasuta. Ei ole mingeid kuutasusid, peidetud rahamüüre, äppide-siseseid lisatasusid või muud taolist. Kaup on ausalt avalikõiguslik - kõik mida näete, seda saate ka vaadata ja kuulata.