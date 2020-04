ERR avab kolmapäeval uue kanali Jupiter

Netitelevisioon ehk voogedastusplatvormid on enamikul ringhäälingukanalitel olemas. Rahvusringhääling vaatas üle saja erineva näite. Jupiteri peatoimetaja Toomas Luhats lubas, et kolmapäeval kasutajatele avanev platvorm pakub lisaks omamaisele raadio- ja teletoodangule ka mõningaid sarju, millest on saadaval kõik hooajad.

"Nii näiteks on "Äraostmatud" kõik hooajad homme hommikul kella kaheksast jupiter.err.ee lehel olemas," rääkis Luhats "Aktuaalsele kaamerale".

Rõhku on pandud ka otseprogrammidele, mis on leitavad samas keskkonnas. "Meie juures näeb nii raadio- kui telekanalite otsefiide – otsevaatamine, kui seda tehakse netis, on meie juures kõige mugavam," kinnitas Luhats.

Meediaärimees, õppejõud ja kunagine ETV toimetusejuht Jüri Pihel ütles, et kritiseerimiseks peaks uue keskkonnaga paar nädalat tutvuma. Esimene mulje oli aga, et kanal on asjatundlikult tehtud.

"Ta jätab sellise professionaalse ja mugava mulje. Loogiline, intuitiivne, kerge ringi liikuda ja leida, mida otsid, on suhteliselt hõlbus. See on uute netikeskkondade puhul oluline, et sa ei upu neisse ära," ütles Pihel.

Pihel on veendunud, et traditsioonilise saatekavatelevisiooni vaatajad ja netist järelevaatajad ei tõrju üksteist ekraani eest minema veel kaua. Kuid keegi ei viitsi väga kaua jahmerdada huvitavat saadet otsides.

"Kui see informatsioon on edastatud selgelt ja lihtsalt ja ta on hõlpsasti süstematiseeritav minu enda jaoks, et ma saaks oma valiku teha võimalikult kiiresti. Kui ma jään valima, siis ma tüdinen ära ja lähen tavatelevisiooni tagasi," rääkis Pihel.

Jupiter on vaatajatele ja kuulajatele tasuta. Nimi sõeluti välja Rahvusringhäälingu nimekonkursil ja meenutab kunagist ETV filmitutvustussaadet, mida juhtisid Valdo Pant ja Ahto Vesmes.