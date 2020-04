Koroona tõttu pulmapeo edasi lükanud paar: kõik oli viimse detailini planeeritud

Pulmapidu oli viimse detailini ära planeeritud. Selleks oli kulunud palju aega ja vaeva, sest kõikidele pulma korraldamisega seotud kohtumistele tuli kaasa võtta ka nende kolm väikest last. Lastel pidi ka pulmas oluline roll olema, näiteks andsid Kimmelid oma kolmeaastasele tütrele ülesande neile pulmas sõrmused tuua. Kõik see jäi aga vaid plaaniks, sest kaks nädalat enne pulmapeo toimumist, päev enne eriolukorra välja kuulutamist, otsustasid nad aga Jan-Joonase sisetunde põhjal pulmad edasi lükata. "Vaatasime, mis siin maailmas toimub ja tundus, et ega Eesti ka sellest kaugel ei ole," meenutas Jan-Joonas "Ringvaates", kuidas koroonakriisi sündmused kiirelt hargnesid.

Edasi lükkamine puudutas aga ainult pulmapidu – abielu sai planeeritud kuupäeval siiski sõlmitud. Reili oli tegelikult valmis ka laulatust edasi lükkama, kuid Jan-Joonas leidis, et sellel ei ole mõtet. Eriolukorrast tingituna viibisid nad laulatusel vaid kahekesi. Isegi oma lapsi või vanemaid ei võinud nad kaasa võtta, kuid päeva tähtsust ja sellest saadavaid emotsioone see ei vähendanud. "Tol päeval see emotsioon oli ikkagi väga laes. Esiteks tuli sellel päeval päike välja, kõik oli selline imeline. Ja kahekesi seal seistes, siis võttis ikka värisema küll. Väga vau tunne oli," rääkis Reili.

Külalistega pulmapeo lükkasid nad aga teadmata ajaks edasi. Nii saavad ka sugulased, sõbrad ja tuttavad nende tähtsast sündmusest osa. Ühtlasi annab see ka Reilile võimaluse kanda oma õiget pulmakleiti, mida ta veel valmiskujul näinud ei olegi. Kleit on Tallinnas disaineri käes, Reili ise aga Haapsalus. Seetõttu kandis ta laulatusel hoopis juba varasemast ajast kapis leiduvat valget kleiti.

"Kui paljudel on võimalus oma unistuste mehega kaks korda abielluda?" oli Reili keerulisest olukorrast hoolimata positiivne.