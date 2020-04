Filmi "The Batman" esilinastus lükati nelja kuu võrra edasi

Filmistuudio Warner Bros. Pictures teatas, et koroonaviiruse leviku tõttu lükkub "The Batmani" esilinastus nelja kuu võrra edasi.

Esialgse plaani järgi pidi film esilinastuma juunis, nüüd lükati esilinastuse aeg aga oktoobrisse, kirjutab FoxNews. Märtsis teatas stuudio, et filmivõtted on koroonaviiruse tõttu peatatud, kuid siis ei oldud veel kindlad, kas see ka esilinastuse kuupäeva mõjutab.

Lisaks "The Batmanile" teatas stuudio ka filmi "The Sopranos" järje "The Many Saints of Newark" esilinastuse edasi lükkamisest. Algselt pidi film kinodesse jõudma selle aasta septembris, nüüd lükati see aga uue aasta märtsi.