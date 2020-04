Proovi valmistada IKEA kuulsaid Rootsi lihapalle

Lihapallide jaoks läheb vaja: 500 g veisehakkliha, 250 g seahakkliha, 1 hakitud sibul, 1 küüslauguküüs, 100 g riivsaia, 1 muna, 2 sl täispiima ning soola ja pipart.

Lihapallide juurde käiva kastme jaoks on vaja: õli, 40 g võid, 40 g jahu, 150 ml köögiviljapuljongit, 150 ml veisepuljongit, 150 ml rõõskkoort, 2 tl sojakastet ja 1 tl Dijoni sinepit.

Sega kokku veise- ja seahakkliha. Seejärel lisa sibul, küüslauk, riivsai ja muna ning sega need ained omavahel läbi. Lisa piim ning maitsesta soola ja pipraga.

Vormi segust väikesed lihapallid ja aseta need taldrikule. Kata lihapallid kinni ja pane kaheks tunniks külmkappi.

Kuumuta praepannil õli ja seejärel tõsta pannile ka lihapallid. Pruunista neid keskmisel kuumusel igast küljest. Pruunistatud lihapalid tõsta kaanega ahjuvormi ja küpseta kaane all 180-kraadises ahjus 30 minutit.

Kastme valmistamiseks sulata pannil või. Lisa sellele jahu ja sega umbes kaks minutit. Seejärel lisa ka puljongid ja jätka segamist. Lisa ka koor, sojakaste ja sinep. Kuumuta kaste keemiseni ja siis lase kastmel pakseneda.

Missing your IKEA meatball fix? We've created a recipe for you to recreate this delicious dish in the comfort of your own home #IKEAmeatballs pic.twitter.com/d89lRsJxH7