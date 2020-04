Tänavune Positivuse festival jääb ära

"Selleks, et tagada esinejate, organiseerijate, tehnilise meeskonna ja muidugi ka külastajate tervis ja ohutus, ei saa sel aastal festivali toimuda," kirjutati festivali Facebooki lehel avaldatud teates. "Kontserdid, mida saab vaadata oma magamistoas arvuti- või telekaekraanilt, peod elutoas või rõdul ei saa kunagi asendada live-kontsertide kogemust."

Korraldajad lisasid, et tegemist on kõige raskema otsusega, mida nad festivali korraldamise ajaloos on tegema pidanud ja nad annavad oma parima, et tänavu kõlama pidanud artistid esineksid hoopis järgmise aasta festivalil.

Selle aasta festvalile ostetud piletid kehtivad järgmise aasta festivalil.