Kuninganna Elizabeth II sünnipäev möödub pidustusteta

Briti kuninganna Elizabeth II tähistab sel teisipäeval oma 94. sünnipäeva. Koroonaviiruse leviku tõttu on aga pidupäeva tähistavad sündmused ära jäetud.

Tavaliselt tähistatakse kuningliku perekonna liikmete sünnipäevi kahuritest lastavate saluutidega, kirjutab Reuters. Tänavu keelas aga kuninganna selle ära, sest leidis, et see oleks praeguseid olusid arvestades kohatu.

Lisaks on tavaliselt olnud kombeks kuninganna sünnipäeva auks lippe heisata, ent sel aastal ei ole see kohustuslik.

Suuremad pidustused on aga alati toimunud juunis, mil on aset leidnud kuninganna sünnipäeva paraad. Sel aastal jääb aga ka see ära.

Kuninganna veedab oma sünnipäeva oma abikaasa prints Philipiga Windsori lossis.