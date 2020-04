ERR-i Jupiteri filmitoimetaja Richard Järvi päris filmiarmastuse isalt

Äsja Jupiteris tööd alustanud Richard Järvi rääkis "Vikerhommikule" antud intervjuus, et oodata on nii ERR-iga seotud sisu kui ka sarju, mis siinsele vaatajale seni nägemata.

Praegu on Richardi tööks Jupiteri sisuga täitmine. "Võtamegi saateid, sarju, filme ja ka audiopool läheb sinna üles. Saab ka otse asju vaadata - kõik on justkui olemas seal," sõnas ta. Uus veebikanal valmib tugevas koostöös hanketoimetusega, et sinna järjest paremat ja värskemat sisu saada. Näiteks on oodata seriaali "Äraostmatud" ehk "Line of Duty" kõiki hooaegu.

Oma filmiarmastuse on Richard pärinud isa Raivo Järvilt, kes öösiti kodus Soome kanalitelt "Star Warsi" vaatas ning siis poja üles äratas, et too saaks teatud stseene näha. "Tulin uniselt voodist välja, vaatasin - valgusmõõgad sähvisid. Vaatasin viis minutit ära selle võitlusstseeni ja läksin tagasi magama," naeris ta, lisades, et "Star Wars" on siiani üks tema lemmikuid.

Jupiter.err.ee koondab oma lehele parima sisu, mida rahvusringhääling vaatajatele-kuulatajatele pakub. Videosisuna on Jupiteri lehel tasuta vaatamiseks suur valik saateid, hooaegade kaupa sarju ja filme, sh ERR-i omatoodang, arhiivipärlid ja kvaliteetne hankesisu. Kuulajatele pakub uus kanal raadiosaateid, kontserte, järjejutte ning saatesarju läbi aastakümnete.