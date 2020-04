Eurofännid Eesti võistlusloost: see on ääretult vanamoeline

Hoolimata asjaolust, et Eurovisioon on sel aastal tühistatud, hindavad lauluvõistluse fännid siiski kõiki osalema pidanud lugusid. Eesti väga kõrgeid hinnanguid ei kogunud, kogudes üle Euroopa antud häältest 4,1/10 punkti.

Reede astus Eurovisiooni kodukontsertide raames üles ka Uku Suviste oma looga "What Love Is" ning lisaks esitas ta ka kunagise Loreeni võiduhiti "Euphoria".

Wiwibloggsi tegijad olid endi sõnul üllatunud, et Eesti valis just "What Love Is" Eesti Laulu võidulooks, jättes teisele kohale Jaagup Tuisu.

Ühe fänni sõnul on tegemist klišeedest tulvil lauluga. "Ma arvan, et 1995. aastal oleks see jõudnud esimese 15 hulka - nii vanamoeline," sõnas ta, kuid lisas, et hoolimata kehvast loost on Uku Suviste suurepärane laulja.

Teise fänni sõnul on "What Love Is" refrään siiski üsna meeldejääv, kuid ei saa mööda vaadata asjaolust, et tegemist on väga aegunud muusikaga. "Keegi ei saa öelda, et see lugu oli kirjutatud kaasaegse muusika tabelite jaoks," arvas ta. "Mulle väga meeldisid küünlad laval, kuid õudne oli see "Love"-kirjaga silt. See on tõeline klišee."

"See on väga turvaline valik," hindas kolmas fänn. "Neil on fotogeeniline mees, hea häälega, laulmas vägagi aktsepteeritavat ballaadi. Kuid see lihtsalt on seal, sa ei pane laulusõnu eriti tähelegi," kirjeldas ta ning arvas, et tegemist on Eesti jaoks teatava mugavustsooniga, kus jätkatakse juba möödunud aastal Victor Crone' iga leitud igavavõitu rütmi.

Kokkuvõttes jäädi veendumusele, et Eestil Eurovisiooni finaalis kohta poleks olnud. Küll aga avaldasid nad lootust, et hea ja karismaatilise lauljana võtab Uku järgmisel aastal võistlusest osa märksa parema lauluga.

Erinevad ennustustabelid paigutasid veel märtsis Uku Suviste lauluga "What Love Is" Eurovisiooni edetabeli viimaste hulka. Eurovisionworldi ametlik ennustusleht jättis Eesti võistlusloo 38. kohale. Tagapool olid vaid Horvaatia, Valgevene ja Sloveenia. Ennustustabeli järgi oli Suvistel võiduvõimalus väiksem kui üks protsent.