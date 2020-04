36 aastat laulmispausi pidanud Toomas Uibo: oli ka teisi huvitavaid asju, mida teha

Selleks kulus 36 aastat, enne kui Toomas Uibo otsustas taas avalikult laulda. Ta tunnistas, et lauljakarjäär sai kõik need aastad tagasi jäetud seepärast, et oli ka teisi huvitavaid asju, millega tegeleda.

"Ma olen koorides tõesti laulnud ja peolaua taga sõpradega, aga niimoodi ei ole küll väga esinenud," tõdes Uibo "Ringvaates" ja lisas, et pidi ikka mõned päevad mõtlema enne, kui ta saates "Maskis laulja" osalema nõustus.

"Maski taga oli turvaline olla ja kuna tegemist oli stuudiolaulmisega siis, seda ma võib-olla julgesin rohkem teha."

Ettevalmistusteks liiga palju aega ei olnud, sõnas Uibo. "Iga kahe nädala tagant oli salvestus ja siis tuli leida need kaks lugu ja need selgeks õppida. See lugude valik on ka tegelikult üks väga keeruline asi."

"Ma tahtsin ise nende lugudega kontakti omada, see pidi mulle ikka midagi tähendama, siis tekib ka mingi tunne."

Peale muusika on veel huvitavaid asju, mida teha

Uibo tunnistas, et oli kindel, et ei suuda enda häält kuskilt lindi pealt kuulata.

Kuigi ta meenutab oma laulukarjääri lapsepõlves helgusega, tõdes ta, et selle juures on ka teine pool, kuhu juurde käivad kohustused ja kõik osutatud tähelepanu, mis lapsele võib olla teinekord väga karm.

Rääkides sellest, miks ta nii pikka aega ei laulnud, sõnas Uibo, et nii palju muid huvitavaid asju on veel, mida teha. "Neli-viis aastat sai sellega väga intensiivselt tegeldud ja ühel hetkel tundub, et teisi asju on veel, mida võiks proovida ja teha."

Ta märkis, et ilmselt oli see Maiken, kes ta lõpuks seda sammu tegema innustas, et uuesti avalikult laulda.

Praegu tegeleb Eesti lennunduse päästmisega

Uibo on praegusel ajal väikelennukite instruktor ja tegeleb ühes lennufirmas kommunikatsiooni ning turundusega. "Meil on tööd väga palju kogu mu tähelepanu on sellel, et Eesti lennundus päästa. Väga karmid ajad on ja kõik lennufirmad jäävad ellu ainult tänu sellele, kui riik neid toetab. Täna me sellega tegeleme."

Ta märkis, et praegu mõned lennufirmad lubavad, et hakkavad maikuust uuesti lendama, siis see ei saa olla tõsi, sest me ei tea isegi seda, millal eriolukord lõppeb. "See teadmatus on selle juures kõige keerulisem. Kui me näeksime, et oleme saamas seda pandeemiat kontrolli alla, siis hakkaksime juba plaane tegema."

Uibo sõnul on muutuste aeg alles ees. "Me oleme praegu kuu aega olnud ilma töödeta ja see löök tuleb paraku paar kuud hiljem."