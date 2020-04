Elina Nechayeva on eriolukorra ajal leidnud hulga uusi hobisid

Aktiivse inimesena pole Elina Nechayeva suutnud eriolukorra ajal käed rüpes istuda ja on leidnud endale selle enam kui kuu aja jooksul hulga uusi hobisid, millega aega sisustada.

"Ma olen üldse väga aktiivne inimene ja mul on väga raske lihtsalt ühe koha peal rahulikult istuda. Seetõttu on mul tekkinud olukorrale vaatamata käed-jalad tegemist täis."

Üks tema uutest hobidest on näiteks maalimine. "Kui ma olin väike, siis ma käisin isegi maalimisringis ja mul on sellest ajast isegi säilinud üsna ilusad pildid, mis ma tegin. Nüüd ma lihtsalt tuletan meelde, kuidas see käib."

Ta tõdes, et maalimine on aega ja kannatust nõudev tegevus. "Aga see rahustab."

Nechayeva sõnul on ta endas avastanud ka kokkamisgeenid, mis ta on pärinud oma vanematelt. "Tuleb päris hästi välja, mille üle olen ma väga õnnelik. Eriti selliste olude sunnil, kui me peame istuma kodus ja sööma seda, mida ma söön kodus."

Maalimise ja söögitegemise kõrval tegeleb ta ka taimede istutamisega, et lähiajal oleks oma aiast võtta tomatit, spinatit ja erinevaid ürte. "Hommikul lähed rõdule ja võtad ning saad salati omale valmis."