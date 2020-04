Anetti uus muusikavideo tuli kohvritäie disainerriiete kaotamise hinnaga

Anettil ilmus kaks nädalat tagasi lugu "Get by", millele on ta nüüd valmis saanud ka muusikavideo. New Yorgis filmitud videos plaanis ta algselt kanda Eesti disainerite loomingut, kuid teisele poole ookeani sõidu käigus kadus tema kohver koos nendega jäljetult ja tuli leida alternatiiv.

Video filmimise ajal ei olnud eriolukorrast veel mingit juttu, rääkis ta "Ringvaatele".

"Mul oli eelmise aasta septembris väga inspireeriv ja äge muusikareis New Yorki, kuhu ma läksin tegelikult eelkõige muusikat kirjutama. Aga kui me sinna juba olime minemas, siis ma mõtlesin, et see on hea võimalus seda kõike väikseks tervikuks kokku tuua ja anda järgmisele singlile, mis 2 nädalat tagasi ilmus, ka väike päevikuformaadis pilt juurde."

Kui ta oli New Yorki jõudnud, selgus, et tema kohver koos riietega esialgu hilineb.

"Möödus viis päeva, möödus kümme päeva Ja see ei olnud veel välja tulnud, mis tähendas tõesti, et kõik Eesti disainerite riided, mis ma olin kaasa võtnud, olid kadunud. Ma olin selles mõttes kõik läbi mõelnud, et kus-mis pildistamised ja siis tuli hakata Brooklynis second hand'i poode natuke läbi kammima."

Kuigi see oli iseenesest tore kogemus ja valikut oli, ei olnud kohver välja tulnud ka pärast seda, kui ta oli tagasi Eestis olnud juba kolm kuud. "Ja siis teatati, et kolm kuud on ka aeg, kui neid kohvreid üldiselt hoitakse, et ilmselt on see juba ära hävitatud. Sellega läks siis nii," tõdes Anett.