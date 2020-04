Henrik Kalmet pärast stand-up-maratoni: nüüd tahaks midagi teistega koos teha

See oli väga veider kogemus, tunnistas Kalmet. Ta usub, et samamoodi nagu publik oli igal üksikul etendusel erinev, nii oli ka ta ise erinev. "Eks see võttis natuke harjumist, et mida etendus edasi, seda vabamaks läks nii publik kui ka eelkõige mina," märkis ta.

Kokku andis ta viis etendust, pooletunniste vahepausidega. "Harjud selle meediumiga, harjud selle suhtlusega nii palju või vähe kui seda on ja õhtu läheb ka edasi. Nagu ma viiendal etendusel ütlesin – minul oli viies etendus ja mõnel oli viies veiniklaas."

Kalmet märkis, et publiku videopiltidest nägi ta igasuguseid asju. Ta nägi seal ka inimesi, kes teda tegelikult ei vaadanud. "Oli ka inimesi, kes olid üldse köögis ja ma nägin ainult selga ja tagumikku ning käis toidutegemine. See on ka selle teatri võlu. Vaevalt, et sa Draamateatrisse saad minna ja samal ajal õhtusöögi valmis teha."

Henrik Kalmeti stand-up "Eriolukord ruudus" Autor/allikas: Jüri Kartul

Etendustel sai ta publikult huvitavaid reaktsioone, mida tavalises teatrisaalis ei näeks või ei oskaks ette kujutada. "Ühel etendusel mingi nalja peale üks naisterahvas lihtsalt ütles vahele "ei" ja ma proovisin temaga vestelda, aga ta andis edasi ainult selle tagasiside "ei"."

Viienda etenduse lõpus läks aga juba aktiivseks dialoogiks osade publikuliikmetega.

Kalmet kogus viie etendusega 43 143 eurot. "See on selle juures see kõige toredam. Mina sain välja elada oma tähelepanuvajadust ja sain inimestega suhelda nii, et nad olid turvalisel distantsil, aga see on veel selle põhieesmärk ja see, mis tõsiselt rõõmsaks teeb."

Ta märkis, et pärast sellist ettevõtmist ei ole tal siiski tunnet, et hammas on verel ja tahaks veel midagi sellist teha. "Ausalt öelda tahaks midagi nüüd koos teha. Aga parema puudumisel arendame neid võimalusi, mis on."

Toidupanga abivajajate hulk on kasvanud

Toidupangal tegevusest praegu puudust ei ole, sõnas Eesti toidupanga kommunikatsiooni- ja projektijuht Liina Peäske. "Tööd on tulnud päris palju juurde. Toiduabi vajajate hulk on kasvanud märkimisväärselt ja tegeleme igapäevaselt suures koguses toidu juurdehankimisega."

Abivajadus on kasvanud igal pool, kuid protsent on piirkonniti erinev. "Mõnes piirkonnas suurem, mõnes väiksem. Näiteks Tallinnas on eriti kasvanud perede abivajadus. Mustamäe ja Lasnamäe linnaosade abivajajate nimekirjad on poole pikemad kui varem. Päriselt poole pikemad. Keskmine protsent on natuke üle 15."

Kui mõned nädalad tagasi tegi Toidupank umbes 400 pakki, siis eelmine nädal tegid nad 600 pakki, rääkis Pille Vaks, kes ka ise saab Toidupangast toiduabi.

Kui tavaliselt koosneb Toidupanga abi kauplustest päästetud toidust ja inimeste ning ettevõtete annetatud toidust, siis praegu on toiduvajadus niivõrd palju kasvanud, et toidupank peab hakkama ise toitu juurde ostma. Ühe kasti sisu kaalub 14 kilo, märkis Vaks. "Nii et päris raske."