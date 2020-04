Harry ja Meghan lõpetavad koostöö Briti tabloididega

Oma ametlikus teadaandes ütles kuninglik paar, et sunnitud astuma sellise sammu moonutatud ja valelike uudiste tõttu ning seetõttu jätavad nad koostöö ajalehtedega The Sun, Mirror, Daily Mail ja Daily Express, kirjutab BBC.

Harry ja Meghani sõnul keelduvad nad olemas vahetuskaubaks klikimajanduse ja moonutatud tõdede juures. "Sellise äritegevuse hinnaks tõelised inimelud ning see mõjutab iga ühiskonna tahku," seisis lehtede peatoimetajatele saadetud sõnumis.

Paari sõnul on nad näinud nii tuttavate kui ka võõraste inimeste elude lagunemist ilma ühegi tõsiseltvõetava põhjuseta, vaid seetõttu, et teenida kõmu-uudiste müügi pealt reklaamiraha.

Koostööst keeldumine tähendab seda, et abielupaari PR-meeskond ei vasta enam mainitud lehtede ühelegi päringule, olenemata asjaolust, kas teemapüstitus vastab tõele või mitte. Lisaks kuningliku perekonna kaitsele on see samm väidetavalt ka kommunikatsioonimeeskonna hüvanguks, et säästa neid tööstuse sellest poolest, mida lugejad iial ei näe.