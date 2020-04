Vaata koos perega: Arvo Pärdi lastelaulud

Raadio laste laulustuudio kolm koori Kadri Hundi ja Kaie Tanneri juhatusel laulavad helilooja Arvo Pärdi tuntumaid lastelaule.

Oma laululapsed on Eesti Raadiol olnud juba alates 1945. aastast ja nii mõnedki helilooja lastelaulud on esimest korda salvestatud just raadiomajas Eda Neideri juhendamisel.

Režissöör Erle Veber, operaatorid Ergo Treier ja Indrek Šeiko, produtsent Ruth Alaküla.