Videod: Uku Suviste esines kahe looga Eurovisiooni kodukontserdil

Kodukontsertide sarjas esines Uku Suviste kahe palaga, sest lisaks tänavuste eelvoorude võidulugudele kõlavad ettevõtmisel ka hitid varasemastest aastatest. Eurovisiooni fännide sotsiaalmeedias toimunud hääletuse tulemusena esitas Suviste lisaks Eesti Laulu võiduloole "What Love Is" Rootsile 2012. aastal võidu toonud Loreeni loo "Euphoria".

Üllatuse valmistas fännidele Suviste ka oma võidulooga, sest "What Love Is" looga liitus virtuaalselt 2009. aastal Norra võidule viinud viiuldaja Alexander Rybak. Uku Suviste kodukontserdi videod on valminud koos videograaf Karl Markus Antsoniga.

Lisaks Uku Suvistele esines reedesel kontserdil ka Victor Crone, kes tänavu osales Rootsi eelvõistlusel. Kontserdil esitas ta akustilise versiooni möödunud aasta Eesti Laulu võiduloost "Storm".

Reedest Eurovisiooni kodukontserti on Youtube'is vaadatud juba rohkem kui 177 000 korda. Kuigi tänavune lauluvõistlus jääb ära, jõuab mais vaatajateni rahvusvaheline erisaade, mida näitab ka ETV.