Sünnipäevalaps Evelin Ilves: kõige olulisem on praegu tegeleda meele ja keha rahustamisega

Evelin Ilves tunnistas "Vikerhommikule" antud intervjuus, et meditsiinitöötajate elu kulgeb praegu tavapärasest palju ärevamalt. Ise on ta praegu tööl Tallinnas Magdaleena haiglas, kus viirusega patsiente pole. "Kuna iga hetk midagi muutub, siis see pole tavapärane elu," lausus ta ja kiitis kõiki arste ja õdesid, kes olukorraga toime tulevad. Ise pole ta otsust arstikutse peale tagasi minna, veel kordagi kahetsenud.

"Kõige olulisem on säilitada rahu," andis Ilves soovituse, kuidas tavapäratu elukorraldusega kohaneda. "Tegeleda oma meele ja keha rahustamisega, kui on väga ärevad ajad. Kõik muutused tekitavad hirmu, aga hirm on see, mis halvab personaalse mõistuse ja tegutsemisvõime. Teame, et hirm isegi alandab immuunsust," selgitas ta ja lisas, et elu on pidevad muutumises ning muutusi tuleb lihtsalt aktsepteerida.

Ilvese sõnul on inimesed erinevad ja nii aitavad rahunemiseks ka erinevad asjad. "Mind aitab füüsiline koormus ja kontakt loodusega. Teen seda praeguses ärevas olukorras iga päev, kui haiglast välja lähen," rääkis Ilves, et käib iga päev 10-15 kilomeetrit, vahel ka rohkem. "Tunnen, et kui olen umbes viis kilomeetrit ära kõndinud, siis ma hakkan rahunema. Suudan saada sellise hea tunde," lisas ta ning soovitas igaühel leida oma sisemine tasakaal, mis aitab toime tulla.

Oma suurima sünnipäevakingi sai Evelin Ilves juba pühapäeva õhtul kätte. "Minu korteri omanik tegi minuga uue kokkuleppe ja ma ei peagi välja kolima," rõõmustas Ilves. "See on tõesti hea uudis, sest kodu on ju meie kindlus," oli ta tänulik.