Horror Dance Squad üllitas uue singli "Happy Face"

Laulja Ian Karelli jaoks on selle loo sõnum erilise tähtsusega. "Ma kirjutasin selle loo ajal, kui mu üks hea sõber oli läbimas oma elu ühte raskemat perioodi. Mu sõber seisis silmitsi ülekohtuga, mis lõi kõikuma ka minu usalduse õigussüsteemi ja inimestesse üldiselt. Ma olen alati uskunud, et elu heidab su ette katsumusi, mida oled suuteline ületama, aga antud juhul tekkis tunne - mida oleme me teinud, et see kõik ära teenida ja kuidas, kurat, me sellest läbi tuleme?" iseloomustas Karrell.

"Kui Ian tuli stuudiosse selle laulu sõnade ja taustalooga, teadsime kohe, et vokaalid saavad olema süngemad kui tavaliselt," jagas teine vokalist Karl Mesipuu. "See lugu meenutab mulle ka mu enda raskemaid hetki ja pingutusi, mida me kogeme, kui pole võimalust või julgust millestki rääkida".

Loo videoga tahetakse välja tuua temaatika intiimsust. "Me tahtsime publikus tekitada kerget ebamugavustunnet, kui nad seda vaatavad - näitlikustada neile olukorda, kus ohver tihti kannatab üksinda ja ei leia sõnu ega moodust, kuidas ennast väljendada või on lausa ebaõiglaselt sunnitud vaikima," selgitas Ian.