Kalmeti heategevuslik stand-up kogus Toidupangale 43 143 eurot

"Väsinud, aga väga rahul ja tänulik, et publik võimaldas saada sellise ajastule iseloomuliku täiesti uudse lavakogemuse ning muidugi eriti õnnelik, et õnnestus toetada selle jabura teatrikogemusega paljusid abivajajaid. Endal on hetkel veider sotsiaalsuse üledoos – pärast nädalaid praktiliselt üksiolemist, oled järsku tuhandete inimeste ees ja vahetus suhtluses, aga samal ajal ikkagi üksi. Kokkuvõttes väga sürreaalne olukord, mis peegeldab paljuski situatsiooni, mis praegu ka igapäevaselt meie ümber," kirjeldas Kalmet oma tundeid pärast viiendat etendust.

Etendused toimusid Kultuurikatlas üles seatud kaugjuhitavas stuudios ning publik osales üle videosilla. "See oli põnev nuputamine, sest Kinoteatri peamine soov oli luua olukord, kus kas või mõneks hetkeks tekib tunne, et esineja laval ja publik kodudes on justkui ühes ruumis ja saavad ühiselt osa energiast, mis muidu teatris tekib," selgitas projekti tehnilist tausta Eventechi arendusjuht Aleksander Kartul.