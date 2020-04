Hans H. Luik koroonaviiruse mõjust: me liigume sotsialistlikumasse maailma

Hans H. Luik usub, et koroonaviiruse tõttu hakatakse maakohti rohkem hindama. "Ma arvan, et nii eestlased, poolakad kui ka ameeriklased hakkavad hindama elamist maal," mainis ta, rõhutades, et kriis on juba käes. "Me oleme koondanud ainult mõnikümmend töötajat, aga meil on suured firmad, kõige suurem masendus on tulnud peale aga hoopis siis, kui me oleme pidanud teatama palkade vähendamisest."

"Lõpuks on niimoodi, et majad, lennukid, kompuutrid ja autod ei kao, kõik vara lihtsalt ei kao ega teki, vaid vahetab omanikku, kui nüüd Hans Luigel on mõni maja vähem ning pank saab mõne maja minu käest endale, siis see pole minu ega kellegi teise jaoks katastroof, see on kapitalism," tõdes ta ja lisas, et seekordne kriis on eriline. "Kui eelnevad kriisid algasid sellest, et mingi pangaonude püramiid langes kokku, siis nüüd said kõige suurema külmalaine just kõiksugu teenindajad, letitöötajad ja turismitöötajad, neid lihtsaid inimesi on nii palju ja neid tuleb üleval hoida."

"Uus reaalsus on see, et me tahame endale saada oma autot, oma elupaika, kui me läheme välismaale, mingit kontrollitud hotelli, sa ei lähe enam Airbnb korterisse, kus sa ei tea, kes seal enne oli ning kes seal köhis," tõdes Luik ja rõhutas, et enam ei istu inimesed hea meelega autosse, kui nad ei tea, kes seal varem istunud on. "Sa tahad saada väga kontrollitud info, igasugu hullud saavad suure taunimise osaliseks."

"Me liigume ka veidi sotsialistlikumasse maailma kui see, mis varem oli, sest me loodame riigi peale ning loodame, et riik kaitseb meie turgu," tõdes ta, lisades, et väga palju otsi saab olema Eesti käes. "Me läheme kontrollitud interneti maailma, aga usaldame oma kodupaika, oma autot ja oma valitud hotelli."

Lõpetuseks kinnitas Hans H Luik, et pärast haiguse tipu ületamist soovitab ta inimestel end rindeuudistest välja lülitada ja raamatuid lugeda. "Tuleb tegeleda enda isiksuse ülesehitamisega, et vaadata, mida targemad mehed ja naised on kirjutanud."