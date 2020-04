Koroonaviirus jõudis ka Jalmar Vabarna sugulasteni: nad on õnneks tervenemas

Saates "Hommik Anuga" andsid video vahendusel intervjuu ansambli Trad.Attack! liikmed Sandra ja Jalmar Vabarna ning Tõnu Tubli, kes avaldasid 17. aprillil kolmanda täispika stuudioalbumi "Make Your Move". Samuti tuli juttu sellest, kuidas on koroonaviirus puudutanud bändiliikmete lähedasi.

Jalmar Vabarna sõnas, et koroonaviirus on mõjutanud ka tema lähisugulasi. "Mul pole olnud väga rõõmus aeg, aga õnneks täna võib öelda, et kõik, kes jäid koroonaviirusesse, on ikkagi terveks saamas," mainis ta ja selgitas, et tema mõlemad onud ja onunaised olid haiged. "Siis lõi mulle ka reaalne pilt ette, kui ma sellest kuulsin."

Sandra Vabarna sõnul on ansambli Trad.Attack! uuel albumil "Make Your Move" ka üks lugu, mis on haiguste ravimiseks. "Kindlasti paljud eestlased seda teavad ehk varesele valu ja harakale haigus, mustale linnule muu tõbi ja rongale roigas tagumikku," ütles ta ja kinnitas, et kes usuvad laulu väesse, võivad need sõnad võtta ja laulda.