"Prillitoosi" retsept | Lillkapsa-hakklihavorm juustukastmega

"Kõigepealt panen pannile õli ning seejärel sibula," sõnas Virkus ja lisas, et sinna hulka purustab ta kaks küüslauguküünt. "Kes küüslauku ei armasta, ärge pange, aga minu meelest küüslauk ja sibul on nii head sõbrad, et võivad alati olla koos ühes vormiroas," tõdes ta, mainides, et sinna juurde lisab ta ka kaks lusikatäit karrit. "Panen juurde ka 400 grammi veisehakkliha, mulle meeldib selle toidus veisehakkliha, aga midagi ei juhtu, kui panete kanahakkliha, seahakkliha või seguhakkliha."

Hakklihale võiks Eesti Naise köögitoimetaja sõnul lisada ka musta pipart ja soola, et see korralikult ära maitsetada. "Ma olen vahepeal ära keetnud ka lillkapsa, võiks olla umbes 800 grammi tükeldatud lillkapsaõisikuid, ma keetsin neid enne soolaga maitsetatud vees viis minutit," ütles ta ja tõi välja, et hakklihale võiks lisada ka 2 detsiliitrit riisi, mis on samuti eelkeedetud. "Sellele paneme juurde ka teelusikatäie punast paprikat, mis annab ilusat värvi ja head maitset."

"Mul on mõnusalt suur vorm, kuhu ma kallan riisi ja hakkliha segu põhja," mainis ta ja lisas, et kui segu on laiali aetud, siis sinna peale valada 400 grammi purustatud tomateid, millele jahvatada ka musta pipart. "Sinna peale läheb lillkapsas."

Juustukastme valmistamiseks on vaja pool liitrit piima, mis tuleb lasta kuumaks. "Ma sulatan sinna hulka 250 grammi maitsestatud toorjuustu," rõhutas ta ja mainis, et soovitab kasutada Merevaiku. "Kindlasti vaadake, et piim üle ei hakkaks keema."

Lõpetuseks tuleb juustukaste valada vormi ning peale raputada riivitud juustu. "Nüüd ma panen vormi ahju, 200 kraadi ja umbes 20-30 minutit, vaadake, kui juust hakkab peal juba pruunikaks minema ja sulama mõnusalt, siis on vormiroog valmis."

Retsept: