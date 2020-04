ETV2 teemaõhtu on pühendatud dokumentalist Peep Puksile

"Peep Puks. Väärtustades elutööd"

19. aprillil kell 19.30

2014. aastal pälvis valitsuse väärikaima autasu ehk riigi kultuuripreemia telerežissöör ja filmilavastaja Peep Puks, kelle elutöö haare ning tähendus väärib meelespidamist ja tänu. Režissöör Aile Ellmann, toimetaja Ruth Alaküla.

Dokumentaalsaade "Emil"

19. aprillil kell 19.40

Saade Ellamaa kandi tarzanliku eluviisiga mehest Emil Paesüllast. Autorid Toomas Raudam ja Peep Puks.

"Täna nägin ma Eestimaad. Peep Puks"

19. aprillil kell 20.15

Peep Puks on olnud Eesti dokumentalistika üks kandvamaid jõude. Tema käe all on valminud ligi 60 dokumentaalfilmi, mis oma hapra poeetilisuse ja üldistava jõuga on jätnud sügava jälje eesti kultuuriloosse. Oma filmides valutab ta hinge hääbuva maaelu pärast ja otsib inimlikku ehedust ning hinnalist vabadust. Mis on tema mõtetes aga täna, kevadistel tärkavatel radadel? Peep Puksi 75. sünnipäeval vestlevad temaga Raimo Jõerand ja Marje Jurtšenko.

Dokumentaalfilm "Juhan Liivi lugu"

19. aprillil kell 20.45

Film Juhan Liivi luule süvendatud mõistmiseks ja tunnetamiseks. Stsenarist Hando Runnel, režissöör Peep Puks.

"Koos ja üksinda. Peep Puks"

19. aprillil kell 21.10

Saade dokumentaalfilmide režissöör Peep Puksist kevadel 1992. Näeme katkendeid tema paljudest filmidest. Toimetaja Jaak Lõhmus, režissöör Mart Taevere.

Dokumentaalfilm "Vaba mees Priit Vesilind"

19. aprillil kell 22.00

Film tutvustab ajakirjas "National Geographic" töötavat eestlasest fotograafi ja ajakirjanikku Priit Vesilindu. Režissöör Peep Puks.

Portreefilm "Peep Puksi lugu"

19. aprillil kell 22.55

Portreefim vanast filmitegijast, kes vaatab tagasi kadunud ajale, filmidele, mis teda saatnud, ja kaaslastele, kelleta poleks seda kõike olnud. See on üks tahk Eesti esimese sõjajärgse põlvkonna loost ja omapärase eesti dokumentaalfilmi sünnilugu. Film elust, mälust ja kultuuri katkematusest. Peep Puks on teinud režissöörina 61 tõsielufilmi ja autorina ligi 40 telesaadet. "Vaadates tema filme 1969. aastast peale, mõistan korraga, miks Eesti saavutas taas iseseisvuse ja nii loomulikult," kirjutas filmikriitik Jaan Ruus temast. "Sest uurides rahva elamise jõu allikat, on Puksil õnnestunud seda eestluse elujõudu oma filmides peegeldada. Otsides enda jaoks elamise jõudu, on ta leidnud üles rahva elujõu allikad."

Poeetiline film "Kuuvikerkaar"

19. aprillil kell 23.50

Inimlik, soe ja poeetiline film sugupõlvest, kes ei tunnista töös aastaid, vanadust ega väsimust, kellel on õnnestunud tabada igapäevases imet, süveneda inimestesse, sulada loodusse, näha maailma nagu ta on ja armastada teda. Stsenarist-režissöör Peep Puks, operaator Harry Rehe, toimetaja Maie Jõgi.

Dokumentaalfilm "Koduküla"

20. aprillil kell 00.15

Ülevaatlik film eesti külaelu hääbumisest. Autorid Peep Puks (režissöör), Peeter Tooming (režissöör ja operator), Kuldar Sink (helilooja).