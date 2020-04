Kadri Voorand: ma ei mäleta sellist hetke oma elus, kus mul oleks olnud igav

Muusik Kadri Voorand kinnitas, et kui selle aasta alguses lükkas ta käima enda karjääris n-ö uue ratta, siis koroonaviiruse tõttu veereb see tundmatut rada pidi. "Need kontserdid, mis on ära jäänud, neid pole veel ametlikult liiga palju, aga on kuulda, et tegelikult Lääne-Euroopa ja Lõuna-Euroopa on ettevaatlikud kuni sügiseni välja ja mõned ei oska isegi sügisesse planeerida," mainis ta ja lisas, et talle mõjub see väga raskelt. "Nende kontsertide nimel on pikki aastaid töötatud."

Praeguse keerulise aja suureks plussiks on Voorandi sõnul aga see, et tal pole kohustust ühtki lugu ära lõpetada. "Ma olen kirjutanud selliseid haikuvormis meloodiajupikesi ning neid pidevalt harjutanud," mainis ta ja lisas, et Lahemaal, kuhu ta koroonaviiruse eest pages, pole ta ühelt poolt teinud mitte midagi ja teisalt on teinud ka nii palju. "Olen lugenud ja kuulanud palju enda lemmiksaadet "Ööülikool", aga päris palju toimetanud ka oma peas ellujäämisega sotsiaalmeedia surve all."

"Sisuliselt kas iga päev või mitu korda päevas ootab keegi minult mingisugust ülesastumist Instagramis või Facebookis, aga ma pole päris lõpuni saanud kindlaks, kas mulle on seda hingelises plaanis vaja," sõnas Kadri Voorand ja tõdes, et ta ei ole veel ühtki Facebooki kontserti andnud. "Võib-olla on praegu käes aeg sõlmida kuulajate ja muusikategijate vahel kokkulepe, et ma annan midagi vastu ja see on täiesti normaalne," rõhutas ta, lisades, et uute kokkulepete sõlmimise aeg on käes. "Ma usun, et ühiskond on selleks valmis."

"Möödub ka selliseid päevi, kui ma teegi mitte midagi," nentis ta ja tõi välja, et nendel päevadel ta näiteks mõtleb. "Mul ei ole kordagi veel olnud igav, ma ei mäleta sellist hetke oma elust, kus mul oleks olnud igav."