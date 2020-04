Vaata salvestust | Heategevuslik virtuaalkontsert "One World: Together at Home"

Muusik Lady Gaga kutsus kokku suure hulga muusikuid, näitlejad, koomikuid ning teisi avaliku elu tegelasi, et toetada kontserdiga "One World: Together at Home" koroonaviiruse eesliinitöötajaid ning pöörata neile suuremat tähelepanu.

Kaheksatunnisel kontserdil astusid üles Adam Lambert, Andra Day, Black Coffee Charlie Puth, Eason Chan, Hozier & Maren Morris, Hussain Al Jassmi, Jennifer Hudson, Jessie Reyez, Kesha, Lang Lang, Liam Payne, Lisa Mishra, Luis Fonsi, Milky Chance, Niall Horan, Picture This, Rita Ora, Sofi Tukker, The Killers, Vishal Mishra, Annie Lennox, Ben Platt, Cassper Nyovest, Christine And The Queens, Common, Delta Goodrem, Ellie Goulding, Finneas, Jack Johnson, Jacky Cheung, Jess Glynne, Jessie J, Juanes, Kesha, Michael Bublé, Sebastián, Yatra, Sheryl Crow, Sho Madjozi, Zucchero, Angèle, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Eason Chan, Hozier, John Legend, Juanes, Lady Antebellum, Leslie Odom Jr., Niall Horan, SuperM, Lady Gaga, Taylor Swift, Beyonce, Sam Smith jpt.

Heategevusliku kontserdiga "One World: Together at Home" koguti ligi 128 miljoni dollarit, millega aidatakse nii koroonaviiruse vaktsiiniga tegelevad uurimisasutusi kui ka väiksemaid heategevusfonde. Teiste hulgas toetasid Coca-Cola ja Apple ettevõtmist 10 miljoni dollariga ning IBM 5 miljoni dollariga.

Vaata kontserti täispikkuses: