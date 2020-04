PERH-i kiirabiosakonna juhataja: kui aega on, siis keegi viskab ikka nalja

PERH-i kiirabiosakonna juhataja Lilian Lääts kinnitab, et huumor päästab. "Kui aega on, siis viskab keegi ikka nalja," sõnab ta ja mainib, et ta pole kunagi oma erialavalikut kahetsenud. "Ma arvan, et erakorralise meditsiini inimesi tapab rutiin rohkem kui erakordne olukord."

"Väljasõiduajad on pikenenud kaitsevarustuse kasutamise tõttu, sest meditsiinitöötajate tervist peab hoidma ja selles me allahindlust ei tee," nendib Lääts ja lisab, et tagasi rajale saamine võitab samuti kauem aega. "Pärast koroonakutset auto desinfitseerimine, kõikide pindida puhastus, millele järgneb varustuse ükshaaval puhtakt tegemine ning inimese saasteärastus võtab kuni poolteist tundi aega."

Samuti rõhutab PERH-i erakorralise meditsiini osakonna üldarst Anna Krõševskaja, et enesekaitsevahendite kasutamise juures tuleb kõik väga läbi mõelda. "See on väga keeruline tegelikult, eksida ei tohi," mainib ta, lisades, et hingamine respiraatoris on väga raske ning kaitseriietus on väga ebamugav. "Vaikselt oleme sellega juba ära harjunud ka."