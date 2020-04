Taylor Swift tühistas koroonaviiruse tõttu kõik 2020. aasta kontserdid

"COVID-19 viirusega võitlemine on keeruline ülesanne kogu maailmale ning fännide turvalisus peaks olema meie põhiline eesmärk," kirjutas Taylor Swift sotsiaalmeedias ja lisas, et kuigi mitmed kontserdid olid juba varem tühistatud, siis haiguse leviku piiramiseks otsustas ta edasi lükata kõik 2020. aastaks planeeritud esinemised.

I'm so sad I won't be able to see you guys in concert this year, but I know this is the right decision. Please, please stay healthy and safe. I'll see you on stage as soon as I can but right now what's important is committing to this quarantine, for the sake of all of us. pic.twitter.com/qeiMk2Tgon