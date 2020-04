Video | Eva Luigas õpetas, kuidas kaitsta tulpe kitsede ja jäneste eest

Eva Luigas kinnitas, et oma sügisel istutad tulpide kaitsmiseks kattis ta need kuuseokstega. "Kui sa näed, et kusagilt lehest on midagi ära ampsatud, siis tõenäoliselt on need olnud kas jänesed või kitsed," sõnas ta ja lisas, et tegelikult poke kuuseoksad ikkagi kõige parem variant. "Need hoiavad valgust kinni ja siis ei näe ka tulpe."

Hoopis paremaks lahenduseks peab Luigas verejahust peleteid. "Selleks ma varusin endale verejahu ja savipotte ning valmistan verejahust pastat," mainis ta ja tõdes, et selline lahendus töötab väga hästi. "Valan verejahu peale külma vett ning hakkan pulkadega segama, me tahame saada hapukoorepaksust pastat."

"Kohe me seda kasutada ei saa, pasta peab umbes kümme minut paisuma," selgitas ta, lisades, et pärast seda tuleb savipotid seest pastaga ära värvida. "Need potid on päris ilusad aias, need ei riiva silma, maakohta sobib selline asi päris hästi."

Lõpetuseks tuleb verepastaga kaetud potid panna peenrasse pulga otsa. "Isegi kui vihm tuleb, siis ta tegelikult ei pese seda ainet siit seest ära ja ta kestab päris kaua."