Sveta Baari omanik: Tallinnas on infrastruktuur, et esitada ükskõik millist muusikat

"Kontserdii korraldamine nõuab suurt pingutust, see on finantsrisk ja ma mõistan, et palju ohutum ja lihtsam on võtta esinejaks DJ, kes tuleb vaid oma plaadikotiga kohale," sõnas Teetsov-Faulkner ja lisas, et Eestis on aga situatsioon, kus lisaks mõnele heale esinemiskohale on hulk ülitalendikaid helimehi ja valgustajaid, keda on liiga vähe rakendatud.

"Me peaksime muutuma kultuurselt, et inimesed tahaksid tulla kontserdile," tõdes ta ja rõhitas, et miski ei asenda kontserti. "Paljud noored tulevad esimest korda kontserdile ja kogevad seda unikaalset, korra juhtuvat momenti," kinnitas Sveta baari omanik, lisades, et kontserdil võib kõike juhtuda. "Ühendus bändi ja rahva vahel ,mis inspireerib ka kohalikke artiste rohkem esinema."