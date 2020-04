Nedsaja Küla Bänd: meie esimesel kontserdil tulid kõik lood kordamisele

Oma esimese kontserdi andsidki nad seitse aastat tagasi. "Juba esimesest kontserdist peale on publiku vastuvõtt olnud nii soe, et kogu kava tuli taaskordamisele," meenutas bändiliige Paul Hunt esimest kontserti.

Ülemöödunud aastal võitis Nedsaja Küla Bänd telesaate "Rahvabänd", mis andis neile ka tuntust juurde. "Kui ennem sai laupäeva õhtuti saunalaval käia, siis pidi hakkama päris lavadel käima," rääkis bändiliige Toomas Valk.

Praeguseks on bänd andnud peaagu 300 kontserti. "Väga tore on käia kahe naabrimehega inimesi ja iseennast muusikaga rõõmustamas," ütles Valk. Ka suvised nädalavahetused on bändil juba broneeritud. Omadele on Nedsaja Küla Bänd aga alati truu. Näiteks külapäeval esinevad nad alati Nedsajas, ükskõik, kui ahvatlev mõni teine pakkumine ka poleks.

"Sa lihtsalt lähed lavale ja sa oled, kes sa oled. Mängime muusikat, mis meile meeldib, inimesed on ka rõõmsad ja tantsivad. Kõik on nii positiivne ja seda on lõbus teha," kirjeldas bändiliige Iisak Andreller bändi tegevust.