Pille Petersoo: inimesed teevad eriolukorras tavapärasest rohkem ise süüa

Eriti populaarseks on viimasel ajal saanud saia küpsetamine. Nami-Nami portaali kõige populaarsemaks retseptiks on praegu potisai. Kolme nädalaga on seda retsepti vaadanud 30 000 inimest. "Kuidagi just see leiva ja saia küpsetamine on inimeste jaoks selline asi, kust nad äkki saavad turvatunnet," tõdes Petersoo "Ringvaates".

Petersoo sõnul on potisaia ka üpriski lihtne teha – sinna läheb vähe komponente, taignaga peab vähe tegelema ja see tuleb kõigil hästi välja.

Lisaks potisaiale on populaarsed ka pannkookide, kohupiimakoogi ja kaneelirullide retseptid. Kusjuures pannkookide retsept kerkib vaadatavuse tippu just pühapäeviti.

Ka Nami-Nami kasutajate hulk on eriolukorras märgatavalt kasvanud. "Külastaajanumbrid on täiega laes. Me siin aastavahetuse paiku rõõmustasime, et ületasime maagilise 100 000 unikaalse külastuse piiri nädalas. See on nüüd juba kauge ja madal number. Meil oli Nami-Namis eelmisel nädalal üle 170 000 unikaalse külastaja. Et ilmselgelt tehakse oluliselt rohkem süüa," rääkis Petersoo.