Mis teie kodus uudist? Jaagup Tuisk kirjutab uusi lugusid

"Ma pean ütlema, et minu jaoks on see kodus olemise aeg olnud üks väga väga produktiivne periood. Muidugi lisaks õppimisele ja trenni tegemisele istun ma põhimõtteliseltt päevad läbi stuudios – kirjutan uusi lugusid, salvestan, produtseerin," rääkis Tuisk.

Lisaks valmistub ta kaugõppe vormis ka riigieksamiteks. "Ega see päris sama ei ole, kui koolis koha peal õppimine ja suhtlemine, kuid küll me hakkama saame ja no ega see gümnaasium lõpetamata ei jää," ütles Tuisk.

ETV kutsus uue saate jaoks televaatajaid saatma videoid tegevustest, millega praeguses eriolukorras oma aega sisustavad. "Mis teie kodus uudist?" on ETV ekraanil kahel järjestikusel reedel, 17. ja 24. aprillil reedel kell 20.00.

Kui ka sul on oma kodustest tegemistest jagada mõni vahva video, siis saad seda teha SIIN.