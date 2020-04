ETV2 koolivaheaja programm sisaldab mitmeid põnevaid filme

Koguperefilmid on eetris igal argipäeval kell 9.00.

"Väikelinna detektiivid ja valge daami saladus"

Unises kuurortlinnas Haapsalus veedavad neli last ühiselt suvevaheaega. Ootamatult kistakse nad sündmustesse, mis said alguse 15. sajandil kohalikus piiskopilinnuses. Lastel tuleb lahendada keeruline kellaröövimüsteerium ja leida üles sajandeid kadunud olnud aare, mis sisaldab kulla valmistamise õpetust.

Teisipäev: "Haldjarahvas"

Automehaanik Joe Beck tegi kunagi ühe vea, misjärel hakkas teda kõikjal saatma ebaõnn. Kõik asjad tema elus lähevad lausa tragikoomiliselt untsu. Kui Joe kaotab viimaks ka oma elu armastuse, peab ta leidma lahenduse, et kallim tagasi saada. Selleks teeb ta tutvust salapärase haldjarahvaga.

Kolmapäev: "Pilvepoiss"

12-aastane linnapoiss Niilas saadetakse suveks vastutahtmist ema juurde Rootsi Lapimaale, kus ta kohtub oma poolvenna ja -õe Pontuse ning Sunnaga. Niilase ees avaneb hoopis teistsugune, looduslaste maailm, kuhu tal on raske sobituda.

Neljapäev: "Röövlirahnu Martin"

Lugu kohanemisraskustega poisist Martinist, kes kolib koos emaga elama uude kohta. Martinil on komme alatasa kõikvõimalikesse sekeldustesse sattuda ja ka viimasel koolipäeval läheb kõik valesti. Martinile meeldib koolidirektori tütar Marta, aga tüdrukust on huvitatud ka kooli kõige popim poiss Kevin, kellel on uhke roller. Viimases hädas tuleb Martinile appi riukalik võlurkass Nitram, kes toob kaasa uusi seiklusi.

Reede: "Röövlitütar Ronja"

Sel ööl, kui röövlipealik Mattisele sündis pisitütar, möllas metsik torm ja äike lõi pooleks Mattise suure röövlilossi. Röövlitütar sai nimeks Ronja ja kasvas vapraks tüdrukuks, kes julges minna avastama Mattise metsa, kus elutsevad igat sorti olevused – ka ohtlikud, nagu näiteks hallvanakesed ning harpüiad. Neid Mattis teab ja oskab tütartki nende eest hoiatada. Kuid Mattis ei tea, et tema põhivaenlasel, röövlipealik Borkal on Ronjaga ühevanune laps Birk.

Lisaks näitab ETV2 ka mitmeid loodus- ja teadussarju.

"Suured kassid"

Suured kaslased on maailma tippkiskjad, kuid neil on ka oma hellem pool. Kaheosaline sari maalib üksikasjaliku portree sellest populaarsest loomasugukonnast.

Loodusdokk on eetris esmaspäeval ja teisipäeval kell 13.40.

"Elevandipere ja mina"

Loodusoperaator Gordon Buchanan sõidab Keeniasse kavatsusega võita ühe elevandikarja usaldus ja filmida lähedalt nende pereelu. Kohaliku eksperdi Benjamin Kyalo abiga õnnestub Gordonil elevantidele väga lähedale pääseda ja oma silmaga näha, missuguste ohtudega elevandipoeg Wiva kokku puutub.

Kaheosaline sari on eetris kell 13.40 ja reedel kell 13.50.

"Materjalide salajane maailm"

Alates kiviajast kuni räniajastuni on materjalid meie maailma ja elu põhjalikult ümber kujundanud ning ainuüksi viimasel sajandil on avastatud ja sünteesitud rohkem materjale kui kunagi varem inimkonna ajaloos. Dr Mark Miodownik juhib meid sügavale materjalide varjatud maailma, et avastada selle saladused ja näha seda täiesti uues valguses.

Kolmeosaline teadusari on eetris teisipäaeval ja neljapäeval kell 12.20 ning reedel kell 12.30.

"Pärlite salajane elu"

Dokumentaalfilm räägib Austraalia lõunamerepärlitest, kõige haruldasematest ja hinnalisematest merevääriskividest. Sukeldujad otsivad pärlikarpe – edu korral võib see anda saagi, mille väärtus ulatub sadadesse miljonitesse ja mida müüakse kahe aasta pärast New Yorgi, Londoni ning Pariisi juveelimajades.

Film on eetris teisipäeval kell 20.05.

"Toidu evolutsioon"

Film võtab vaatluse alla GMO-de ehk geenmuundatud organismide ümber keerleva ägeda debati. Kuigi nii GMO-de pooldajad kui ka vastased on ühel meelel, et maakera rahvastiku toitmiseks on vaja toota turvalist, täisväärtuslikku ja jätkusuutlikku toitu, lähevad nende seisukohad lahku selles osas, mis on tõde, ning see muudab toiduteema ideoloogiliseks võitlusväljaks.

Teadusdokk on eetris neljapäeval kell 20.00.