Valmista pagari õpetusel hapusaia

"Hapusai tuleb sellest, et ta on juuretisega kääritatud või hapendatud taigen," selgitas Maiste, kust hapusaia nimetus tekkinud on. Just juuretis ongi saia valmistamisel kõige olulisem komponent.

Sellele tuleb juurde segada nisujahu, täisterajahu ja helbeid ning jätta segu vähemalt tunniks ajaks kaussi seisma. Seejärel tuleb taignale lisada soola ja hakata seda iga poole tunni tagant voltima. Nii 5–6 korda.

Pärast voltimist tuleb taignast moodustada pätsid, asetada need kausidesse ja panna mitmeks tunniks külmkappi. Enne ahjuminekut tuleb pätsidesse sälgud sisse lõigata.

"Sälkudega me kontrollime seda, kuidas saiataigen avaneb või kuidas ta naeratama hakkab. Ta ei lähe katki suvalise koha pealt, vaid sealt, kus me talle lõike teeme," selgitas Maiste.

