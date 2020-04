Anett: kuulake Eesti muusikat digikanalitest!

Hiljuti uue singli "Get By" avaldanud Anett rääkis, milliseks on kujunenud tema elu eriolukorras.

"Artistile on see majanduslikult kindlasti väga raske aeg ja see jätkub veel arvatavasti mõned kuud," arvas Anett "R2TV-s".

"Kui sa vaatad ühele, ükskõik, mis aasta märtsile peale, ja vaatad, et see kuu on täitsa hea seis – kontserte on ja pakkumisi on ja esinemisi on, ja korraga muutub see paari päevaga selleks, et kuskil kümnest või kahekümnest saab hädised kaks või kolm. Siis tekib juba vastupidi tunne, et kas sa ise tahad minna…," rääkis Anett olukorrast, mis juhtus nüüdseks kuu aega tagasi, kui koroonaviirus Eestisse jõudis.

Kuni artistid kontserte anda ei saa, soovitab lauljatar kodumaist muusikat digitaalselt kuulata. "Et ikka muusika jääks meie sisse, senikaua, kui me laivis kohtume!" soovis Anett kõikidele Eesti muusikasõpradele.