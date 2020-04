Trad.Attack! andis välja uue albumi

Trad.Attack!'i andis välja oma kolmanda täispika albumi "Make Your Move", mis on ansambli enda hinnangul senisest loomingust julgem ja mitmetahulisem.

Töö albumi kallal kestis Trad.Attack!'il enam kui kaks aastat. "Võtsime aega, aega nii loomise jaoks kui ka stuudios nokitsemiseks. Oli tõsiselt intensiivne periood, mida kinnitab tunne, et kõik see toimus justkui eile, aga mida päev edasi ja lähemale albumi avaldamisele, seda võimsamalt kõik emotsioonid ja pildid sellest ajast ette tulevad," rääkis bändi kitarrist ja üks muusika autoritest Jalmar Vabarna.

Kokku on Trad.Attack!'i kolmandal täispikal albumil 11 lugu, millest kolm on singlitena juba avaldatud ja jõudnud ka erinevatesse Eesti muusikaedetabelitesse.

"Oleme alati lähtunud endale seatud eesmärgist, et iga uus lugu peab olema parem kui eelmine, iga album samm edasi. Loomulikult otsustab lõpuks ka kuulaja, kas tulemus jääb keskpäraseks või osutub erakordseks, aga oma sisetunde latti püüame me ikka alati kergitada. Tahame ise oma loominguga rahul olla. Elame ju vaid korra," lisas Jalmar Vabarna.

Sandra Vabarna tõi ühe isikliku lemmikuna albumilt esile laulu "Kus mu süda on...". "See võtab kokku kogu selle ilu, valu, nukruse, lootuse, sügavuse ja rõõmu, mis sai sellesse albumisse valatud ja mida me ise selle tegemise käigus tundsime."

"Noore poisiklutina inspireerusin muusikutest, kes on pühendanud kuid ja aastaid muusikale ning loomisele. Olen sellisest protsessist unistanud, kuna see arendab ennast ka inimesena. Selliselt "Make Your Move" ongi sündinud," ütles Tõnu Tubli.

Kõigi albumil kõlavate lugude autorid on Sandra Vabarna, Jalmar Vabarna ja Tõnu Tubli. Enamike laulude sõnad ja ka mõned meloodiad pärinevad Eesti pärimusest, samuti on ansambel kasutanud arhiivisalvestisi. Albumil teevad kaasa ka Vaiko Eplik ning keelpillikvartett H. Elleri nimelise muusikakooli õpilastest. "Make Your Move'i" produtseerisid Silver Lepaste, Jalmar Vabarna ja Trad.Attack!.