"Ringvaade" andis kuus soovitust, kuidas arvuti taga hea välja näha

1. Vaata üle välimus

Hommikul üles ärgates tuleb juuksed ära kammida ja vaadata, milline sa välja näed. Samuti tuleb vaadata, mis sul seljas on -- soovitatav ei ole selga panna säbrulist ja kirjut särki. Parem on ühevärviline särk, aga mitte kindlasti täiesti valge ega must.

2. Valgus, valgus, valgus!

Koduvalguse tingimustes tuleb otsida endale sobiv valgus. End võiks paigutada toas selliselt, et aknast paistaks sulle peale naturaalne valgus ja nägu oleks piisavalt valgustatud.

3. Vali igav taust

Tausta puhul tuleb samuti jälgida, et see poleks liiga säbruline. Parim on otsida neutraalne taust, et vaataja, kellega sa suhtled, saaks keskenduda sinule.

4. Leia õige nurk

Kõige targem on end kaamerapildis seada n-ö keskmisesse plaani, et sa oleksid ilusti kaadris ja proportsioonid oleksid paigas.

5. Tõsta kaamera õigele kõrgusele

Kaamera õigele kõrgusele sättimiseks võib sülearvuti alla seada näiteks raamatud, et inimene teisel pool saaks keskenduda sinu tekstile, mitte segavatele elementidele.

6. Heli

Tuleb veenduda, et teie kuulete teist inimest ja teid kuuldakse.