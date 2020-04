Kimchi-meister Jaan Pehk: selles on mingil määral loomingulist lodevust

Kui muidu on inimesed harjunud nägema Jaan Pehki laulmas, siis koroonakriisi ajal on saanud temast toidutööstur, kes vorbib kodus suurtes kogustes kimchi't.

Kimchi on Korea köögi hitt, mis sõi end kõigepealt Eesti hipsterite toidulauale, nüüd aga levib laiemates massides. Sisuliselt on see hapendatud kapsas meresoolaga, kuhu on hiljem lisatud juurde vürtsikamad ained, nagu ingver, tšilli, küüslauk ja üht-teist veel.

"Minust sai kimchi-sõber tükk maad enne seda, kui ma hakkasin seda ise tegema. Mind julgustas seda tegema minu sõber Ove Musting, kes samamoodi kodus seda oli teinud ja lihtsalt rääkis mulle, kuidas see käib. Nii ma hakkasingi seda proovima. See oli umbes neli aastat tagasi."

Pehki sõnul on tore, et kimchi-boom Eestis on ja inimesed seda teevad. "Ma ise teen seda nagu ma olen seda teinud. Ma kuskilt tabaluku tagant mingit kaustikut ei võta ja seda luubiga ei uuri. Seal on mingil määral sellist loomingulist lodevust. Lodevus on võib-olla paha sõna, aga mõnikord lased mõnda partiid natuke rohkem kauem seista. Mõnikord vähem."

Ta märkis, et kimchi on selline asi, mis läheb ajaga paremaks. "2--3 kuu vanune kimch'il on omad nišid, mida sa ei saa kätte kuuajalisest kimchi'st."

Omatehtud kimchi't hakkas Pehk ühel hetkel kinkima ka sõpradele ja tundus, et see võiks olla ka tema enda väike toode. "Selle kimchi'ga on päris palju tegemist just selles mõttes, et temaga otse ei ole väga palju tegemist, aga tema tegemisega algusest lõpuni läheb aega -- ta peab marineeruma, seal on erinevad protseduurid.

Iga kimchi-laar on omanäoline, märkis ta. "Seal ei ole see alati täpselt ühesugune. Mingid nüansid võiksid enda jaoks olla paigas." Ta tõdes, et kimchi tegemine toob sisse ka sellise kopika, et kogu aeg ei lähe raha ainult välja, vaid midagi tuleb ka sisse.