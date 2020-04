Harry ja Meghan annetasid heategevuseks üle 100 000 euro

Annetatud raha oli paar saanud nende 2018. aasta mais toimunud pulma BBC ülekande eest, kirjutab Town&Country. Saadud tulust teavitati Harryt ja Meghanit koroonapuhangu alguses, ent otsus, et ülekandest saadud raha annetatakse heategevuseks, tehti juba enne pulmade toimumist

Feeding Brittain pakub hädas olevatele peredele toidupakke ja sooje eineid. Organisatsiooni juht Andrew Forsey ütles, et annetus võimaldab neil oma programmidega koolide taasavamiseni jätkata. "Koroonaviiruse leviku sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed on Feeding Brittaini võrgustikus saatnud šokilaineid. Vaesuses elavad pered, kellel oli niigi toidu ostmisega raskusi, on nüüd veelgi suuremas riskis nälga jääda," lisas ta.

Harry ja Meghani esindaja kinnitas, et paaril on hea meel, et nende raha nii heal eesmärgil kasutusse läheb.