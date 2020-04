Andrea Bocelli veebikontsert püstitas Youtube'i rekordi

Laulja Andrea Bocelli andis pühapäeval Milano toomkirikus kontserdi, mida jälgis tema Youtube'i kanalil rekordarv inimesi. Tegemist on seniajani enim vaadatud klassikalise muusika kontserdiga.

25-minutilise kontserdi "Music for Hope" otseülekannet jälgis 2.8 miljonit inimest, kirjutab Reuters. 24 tunni jooksul kasvas kontserdi vaatamiste arv 28 miljonini ja neljapäeva lõunaks oli kontserdil juba 36 miljonit vaatamist.

Kontserdi eesmärk oli inimesi ülestõusmispühade ajal kokku tuua, sest koroonaviiruse leviku tõttu kirikutesse minna ei saanud.

Bocelli ütles, et on tagasisidest väga liigutatud ja ei oleks osanud oodata, et kontsert nii menukaks osutub.