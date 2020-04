Uue neeru saanud Dave Benton: praegune olukord on tõsiselt hirmutav

Uue koroonaviiruse kõige ohtlikumaks risikgrupiks on lisaks vanadele ja väetitele ka näiteks värskelt neerusiirdamise üle elanud patsiendid. Nende organismi vastupanuvõime on kunstlikult eriti alla surutud, et sundida keha uut organit vastu võtma. Nõnda ongi omamoodi koduarestis neerusiirdamisega uue elu saanud Dave Benton.

"See on hirmutav. Tõsiselt hirmutav. Istusin koos arstiga maha, doktor Ilmojaga ja palusin, et ta räägiks mulle ausalt ära, mis ja kuidas sellega on. Ja ta tegi mulle väga selgeks, et lugu on tõsisem, kui ma arvan. Eriti riskigrupi patsientidele nagu mina. Pärast neerusiirdamist antakse immuunsupressiooni ravimeid, seega on su immuunsüsteem alati veidi nõrgem kui teistel inimestel. Seega peame olema ettevaatlikud. Peame enda eest hoolitsema isegi ilma viiruseta. Koos viirusega on asi veelgi tõsisem," rääkis Benton "Ringvaates".

Praegusel ajal püsib Benton kodus ja hoovist kaugemale ei lähe. "Meil on peres väga hea arusaamine. Ma ei peagi kuhugi minema, nemad teevad kõik ära. Käivad poes ja teevad muu vajaliku," ütles ta. Kõik selleks, et end viiruse eest kaitsta.

"Ta elab. See on see vahe, et ta elab praegu. Vanasti ma ei saaks öelda, et ta elas, vaid et ta üritas ellu jääda iga päev," võrdles Dave Bentoni tütar Sissy Nylia Benita isa praegust seisundit haiguse ajaga.

Bentoni haiguslugu algas vahetult pärast Dave Bentoni ja Tanel Padari võidukat esinemist Eurovisioonil. "Valmistusin esinemiseks. See oli laupäeva õhtu. Enesetunne läks kohutavalt halvaks. Tormasime erakorralise meditsiini osakonda, otse haiglasse. Sõna otseses mõttes – mu neerud ei töötanud," meenutas Benton.

Kuigi Bentonit tabas neerupuudulikkus juba 2001. aastal, siirdati talle uus neer alles mullu suvel. Selle ravimeetme järele haaratakse alles siis, kui patsiendi enda neerude töövõimest on järgi alla kümnendiku.

"Pead ootama, kuni sulle leitakse korralik ja sobiv neer. Selline, mis sinuga klapib. Sellega võib minna kuni 9 kuud. Vahel aasta või rohkemgi. Ja jällegi... Seal kusagil keegi vist valvab mu üle. Minul läks vist ainult kaks kuud," rääkis Benton.

Uue neeru sai ta 6. juulil 2019. aastal. Tegelikult pidi ta sel päeval hoopis pulmas esinema. "Mul oli inimestega kõik kokku lepitud. Ütlesin, et kuulge, võib juhtuda selline asi, et mind kutsutakse neerusiirdamisele. Sel juhul loodan, et sobib, kui mu tütar Sissy minu asemel tuleb," rääkis Benton.

Pikk ja valus neerupuudulikkuse teekond seljataga, tuleb Dave'il nüüd veel vaid koroona eest kodus varjul püsida. Tema järeldused läbielatust kõlavad eriti asjakohaselt kõigile, kes nüüdse ohtliku viiruse eest varjulpüsimist väga tõsiselt ei võta. "Sa hakkad mõtlema ja elu peale vaatama teistmoodi. Hakkad elu väärtustama," ütles Benton.