Tööõnne uurija: töötajate ülekoormus on eriolukorras suurenenud

"Kodune keskkond eeldab meilt veel muid asju ka. Me ei ole ainult töörollis, vaid seal tuleb ära majandada ka ilmselt perega seonduvad asjad," ütles Saar-Veelma "Terevisioonis".

Lisaks tekib suur koormus virtuaalkoosolekute pidamisest, mis ei ole Saar-Veelma sõnul alternatiiv tavakoosolekutele, vaid midagi hoopis teistsugust. "Virtuaalkoosolekud on oluliselt energiamahukamad ehk et neid peaks tegema sellevõrra vähem ja lühemalt," rääkis ta. Ka virtuaalkoosoleku juhtimine on keerulisem kui tavakoosoleku juhtimine.

Lisaks tunnevad inimesed üksildust. "Emotsionaalne osa meis on praegu väga näljas. See, mida me muidu adume inimeste silmadest ja nende olemusest, on praegu puudu," tõdes Saar-Veelma.

Ta lisas, et samas näitab praegune olukord, et kodukontoris saab tööd teha küll ja tõenäoliselt seda, et kodukontoris inimesed tööd teha ei viitsi, tulevikus enam eriti ei peljata.