Rahvusvahelise muusikaajakirja Songlines aprillikuu kümne muusikavaliku seas on ka eesti akordionist Tuulikki Bartosik oma sügisel ilmunud albumiga "Torm veeklaasis". Album on ilmunud enamikes Euroopa riikides.

"Olen väga positiivselt üllatunud, et Võrumaa metsade vibratsioonid akordionil lähevad maailmamuusika valdkonna tegijatele sedavõrd palju korda. Kuna tegemist on minu originaalmuusika plaadiga, siis olen selle äranimetamise üle veelgi rõõmsam. Loodan et keerulisel ajal saavad inimesed mu meditatiivsest muusikast hingesoojust ning tuge," ütles Bartosik.

Ta lisas, et plaanib albumi tutvustamisega ka jätkata. "Kui ei oleks olnud eriolukorda, oleksin aprillis, mais tuuritanud 35 kontserdiga Saksamaal ning juunis jätkanud uue projektiga Jaapanis. See tuur ning ka Jaapani reis lükkusid enesestmõistetavalt edasi tulevikku," rääkis Bartosik.

Album "Torm veeklaasis" ilmus 2019. aasta novembris.