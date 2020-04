Queeni kitarrist ja bänd Kings Daughter andsid koostöös välja uue loo "Get up", millega tahetakse isolatsioonis viibivate kuulajate tuju tõsta.

Loole valmis ka muusikavideo, milles on ka vihjeid Queeni loole "I Want To Break Free" ja kus May mängib kitarri oma kodu katusel, kirjutab loudersound.

Lisaks näeb videost, kuidas inimesed 44 riigist loo refräänis sama tantsu tantsivad.

May sõnul tahavad nad lauluga anda jõudu kõikidele inimestele, kes praeguses olukorras hirmu tunnevad või depressioonis on. "Ma arvan, et nii lapsed kui ka täiskasvanud, ükskõik kus nad ka poleks, tunnevad seda laulu kuulates ja kaasa tantsides tänutunnet ja optimismi laengut. See laul ühendab maailma lootuses, et tulevik on parem," lisas May.

Loo "Get Up" müügituludest annetatakse 10% vaimse terviseprobleemidega tegelemiseks.